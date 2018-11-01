В Индии возвели самую высокую статую в мире

Четверг, 01 Ноябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

В Индии возвели самую высокую статую в мире

В Индии завершили установку Статуи Единства, которая стала самой высокой статуей на планете.

Монумент высотой 182 метра установили в штате Гуджарат неподалеку от города Вадодара. Памятник посвящен герою борьбы за независимость Индии Сардару Валлабхаи Пателю, которого в стране почитают как национального героя. Главным архитектором стал известный индийский скульптор Рам Ванджи Сутар.

Монумент официально открыли в среду, на церемонии присутствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Вместе с окрестностями монумент занимает площадь свыше 20 тысяч квадратных метров. Кроме того, он окружен искусственным озером площадью 12 квадратных километров, пишет ntv.ru.

Статуя установлена на 58-метровый постамент, вместе с ним высота сооружения составляет около 240 метров. А на самой вершине памятника оборудована смотровая площадка, с которой хорошо видна расположенная напротив плотина Нармада. На площадке могут одновременно находиться 200 человек.

По данным телеканала NDTV, статуя Пателя на 23 метра выше возведенной в Китае Чжунъюаньской статуи Будды, которая считалась самой высокой в мире, почти в два раза выше Статуи Свободы в США (92 м с пьедесталом) и более чем вдвое выше скульптуры «Родина-мать зовет» в Волгограде (85 м).

Валлабхаи Патель — борец за независимость Индии от Великобритании. Один из авторов конституции страны. За заслуги перед страной получил почетное прозвище Сардар, что означает «вождь».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: «НЕТ» животным в цирках!

      В цирках Португалии запретили представления с участием диких животных.

      Подробнее

    • «СЛОВО» № 732. Ноябрь 2018 г.

      Анонс печатной версии газеты «СЛОВО» № 732. Ноябрь 2018 г.

      Подробнее

    • В Испании проведена операция по борьбе с наркоторговлей

      Эпицентром операции по борьбе с наркоторговлей стал барселонский район Раваль, именно там наблюдается высокая концентрация наркопритонов.

      Подробнее

    • Испания: принцессе Леонор исполнилось 13 лет

      31 октября старшей дочери королевской четы и наследнице испанского трона принцессе Леонор исполнилось 13 лет.

      Подробнее

    • Италия: в сторону Земли летит зеленая комета

      По словам специалистов из Италии, объект по размеру превышает диаметр Юпитера.

      Подробнее

    • Экс-форвард сборной Италии осужден на два года

      Бывший нападающий «Удинезе», «Ювентуса» и сборной Италии Винченцо Яквинта осужден на два года за незаконное хранение оружия.

      Подробнее

    • Forbes назвал пять лучших фильмов ужасов года

      Лучшим хоррором по версии журнала признан фильм "Реинкарнация".

      Подробнее

    • "Зеркало" Тарковского вошло в 20-ку лучших неголливудских фильмов

      В список Би-би-си вошли еще три работы режиссера - "Сталкер", "Солярис" и "Андрей Рублев".

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья