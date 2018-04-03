В Испании борются с нелегальной продажей водительских баллов

Вторник, 03 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании борются с нелегальной продажей водительских баллов

Прокуратура и Дорожная гвардия Испании расследуют дело о нелегальной продаже баллов.

В транспортной прокуратуре призвали водителей присоединиться к усилиям властей для повышения безопасности на дорогах. Отмечается, что продажа баллов считается серьезным преступлением, которое может предполагать уголовную ответственность, а попытка уйти от наказания таким способом представляет опасность для дорожного движения, пишет noticia.ru.

В прокуратуре также сообщили, что патрули, работающие в эти выходные на испанских дорогах, снабжены портативными устройствами, которые позволяют на месте выявить нарушения. Это позволяет предотвратить ситуации, когда водитель пытается переложить ответственность на другого человека, который якобы находился за рулем, и сохранить тем самым баллы.

Сделки по продаже баллов также совершаются в интернете. Такие формы мошенничества, по словам представителей власти, могут грозить наказанием вплоть до тюремного заключения.

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