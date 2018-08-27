В Испании дайвер застрял в рыболовных сетях и задохнулся
Рыбаки обнаружили утром 24 августа в море неподалеку от берегов Кульеры (Валенсия) труп дайвера, который запутался в рыболовных сетях.
Погибший – 50-летний мужчина. О его исчезновении накануне вечером сообщили в полицию родственники, пишет noticia.ru.
Гражданская гвардия отмечает, что это был несчастный случай. За некоторое время до смерти мужчина позвонил жене и сообщил, что собирается домой.
Дайвер-любитель проводил в Кульере лето и несколько раз в неделю совершал погружения.
Тело было отправлено на вскрытие, и в скором времени судмедэксперты окончательно установят причину смерти.
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