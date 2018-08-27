В Испании дайвер застрял в рыболовных сетях и задохнулся

Погибший – 50-летний мужчина. О его исчезновении накануне вечером сообщили в полицию родственники, пишет noticia.ru.

Гражданская гвардия отмечает, что это был несчастный случай. За некоторое время до смерти мужчина позвонил жене и сообщил, что собирается домой.

Дайвер-любитель проводил в Кульере лето и несколько раз в неделю совершал погружения.

Тело было отправлено на вскрытие, и в скором времени судмедэксперты окончательно установят причину смерти.