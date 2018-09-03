В Испании дорожает топливо

В последние дни оно подорожало на 0,15%.

Как сообщает Servimedia, дизельное топливо выросло в цене на 15,2% по сравнению с показателями прошлого года. Бензин подорожал на 11,6%, пишет noticia.ru.

На этой неделе средняя по Испании цена на бензин составила 1,33 евро за литр, что на 0,15% больше чем на прошлой неделе. Средняя цена дизельного топлива установилась на уровне 1,23 евро за литр, показав рост в 0,16%.

Таким образом, залить полный 55-литровый бак бензина обойдется примерно в 73,09 евро, а дизельного топлива – в 67,65 евро.

В то же время средние цены по Испании ниже, чем по Евросоюзу в целом: 1,48 евро за литр бензина и 1,36 за литр «дизеля». В еврозоне средние показатели составляют 1,52 и 1,36 евро за литр, соответственно.