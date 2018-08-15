В Испании хотят назвать улицу именем изобретателя кондиционера

Несмотря на то, что американец Уиллис Кэрриер не имеет непосредственного отношения к Андалусии, его изобретение изменило жизнь жителей региона к лучшему. В сети появилась петиция о переименовании одной из улиц города в улицу Кэрриера. Авторы инициативы отмечают неоценимый вклад изобретателя в создание комфортных условий существования для жителей жарких районов, в особенности в условиях климатических изменений. Некоторые жители Кордобы даже считают, что стоит назвать его именем целый проспект или написать в его честь гимн, пишет noticia.ru.

Кэрриер родился в 1876 году в Нью-Йорке. Окончив университет, он начал работать на предприятии, которое занималось производством отопительных приборов и других систем подачи и откачки воздуха, а позже создал собственную компанию Carrier Engineering Corporation и в 1914 году установил первый кондиционер в доме американской семьи.