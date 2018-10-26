В Испании изъяли 5 тонн кокаина

Пятница, 26 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании изъяли 5 тонн кокаина

В Малаге изъяли 5 тонн кокаина, спрятанного в партии бананов из Южной Америки.

Национальная полиция и Гражданская гвардия провели в Малаге совместную операцию по борьбе с наркоторговлей на Коста-дель-Соль, в результате которой было изъято 5 тонн кокаина.

Наркотики были спрятаны в партии бананов, прибывшей из Южной Америки. Груз находился на одном из складов на окраине Малаги, пишет noticia.ru.

По информации агентства Efe, уже задержано по меньшей мере 15 человек. Всего полиция также планирует провести порядка трех десятков задержаний.

В крупномасштабной операции принимают участие подразделения Национальной полиции по борьбе с наркотиками и организованной преступностью и Центральное оперативное подразделение Гражданской гвардии.

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