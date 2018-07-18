В Испании крепко возьмутся за водителей с телефонами

С 2016 года гаджеты стали главной причиной наезда на пешеходов в Испании, обогнав такие факторы как превышение скорости и злоупотребление алкоголем.

По мнению экспертов, использование мобильного за рулем на 40% повышает риск попадания в ДТП. Спустя две минуты телефонного разговора водители воспринимают на 30% меньше информации, связанной с обозначениями на дороге, становятся невнимательными и забывают переключать передачи, пишет noticia.ru.

В настоящее время за использование мобильных телефонов за рулем автолюбители могут лишиться трех водительских баллов и заплатить 200 евро штрафа, однако Генеральное управление транспорта считает эти меры недостаточными и планирует ввести более строгое наказание.

В прошлом году в Испании произошло более 102 тысяч аварий с 1830 летальными исходами, что на 1,1% больше чем годом ранее. Рост смертности на дорогах страны наблюдается на протяжении последних четырех лет.