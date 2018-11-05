В Испании может появиться первая женщина-генерал

Ортега в свое время также была первой испанкой, получившей звание полковника, а сейчас ее имя фигурирует в списке участников курса, необходимого для продвижения по службе. Курс длится один месяц, однако, как пояснили в Вооруженных силах, по его завершении в среднем лишь один из трех полковников получает генеральское звание. Помимо выполнения установленных законом требований, кандидатура должна быть согласована в Совете министров. Имена новых генералов станут известны в период с 1 июля 2019 по 30 июня 2020 года, пишет noticia.ru.

Министр обороны Маргарита Роблес неоднократно отмечала, что следует увеличить присутствие женщин в Вооруженных силах, которое на сегодняшний день составляет менее 13%.

Полковник Ортега родом из Мадрида и служит в инженерно-политехническом корпусе сухопутных войск. Она поступила в Военную академию Сарагосы в 1988 году во время первого открытого набора женщин в Вооруженные силы. Специальность Ортега – инженер-агроном. Она также окончила магистратуру по экологическому аудиту и работает в Дирекции по инфраструктуре Министерства обороны.