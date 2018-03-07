В Испании наблюдается рост исламофобии

Среда, 07 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании наблюдается рост исламофобии

В 2017 в Испании году было зарегистрировано 546 инцидентов, связанных с исламофобией.

Такие данные приводит организация «Гражданская платформа против исламофобии» в своем ежегодном докладе, который был обнародован на прошлой неделе.

Вспышки исламофобии преимущественно выражаются в «клевете, дискредитации и дискриминации» по отношению к мусульманам. В адрес мужчин, исповедующих ислам, часто звучат обвинения в «насилии, сексизме, шовинизме, педофилии, отсталости, нетолерантности или терроризме», а мусульманских женщин характеризуют как «кротких, угнетенных, необразованных или отсталых».

Еще одна категория инцидентов связана с отрицанием прав этой категории населения. Вспышки агрессии в отношении мусульман принимают форму организованных акций, кампаний по распространению недостоверной информации, угроз и нанесения ущерба имуществу, в том числе актов вандализма в мечетях, пишет noticia.ru.

Многие из инцидентов случаются в интернете: из 546 случаев 160 имели место в оффлайне, а остальные - в социальных сетях, новостных порталах и других ресурсах.

По регионам по количеству инцидентов лидирует Каталония, что, в частности, связано с терактами в Барселоне в августе 2017 года. Из 160 оффлайн-инцидентов 32% произошли в Каталонии. За ней следуют Андалусия (14%) и Валенсия (12,5%). На Мадрид приходится 10,6% инцидентов.

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