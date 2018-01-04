В Испании начали лечить детский аутизм с помощью серфинга

Четверг, 04 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании начали лечить детский аутизм с помощью серфинга

Каталонская ассоциация Més que Surf предлагает бесплатную программу для детей с расстройством аутистического спектра.

В качестве терапевтического средства организация использует занятия серфингом.

Més que Surf была создана в 2016 году группой волонтеров, среди которых психологи и инструкторы по серфингу, передает Europa Press. По словам руководства организации, благоприятная обстановка и установление связи с инструктором, позволяет детям повысить уровень самооценки, психомоторики и социальных навыков.

Двухчасовые занятия с детьми от 3 до 18 лет проходят по воскресеньям на пляже Айгуадольс в Ситжесе (Барселона). Вся программа рассчитана на два месяца. В проекте принимают участие на добровольной основе около 30 инструкторов.

В организации используют индивидуальный подход к каждому ребенку, и перед началом занятий инструктор проводит подробные беседы с родителями, чтобы выяснить особенности и пожелания, пишет noticia.ru.

Как отмечают волонтеры, после курса таких занятий у детей наблюдается значительный прогресс, они социализируются, заводят друзей среди участников проекта и чувствуют привязанность к инструктору.

Организация, работающая на общественных началах, запустила краудфандинговую кампанию, чтобы покрыть расходы, увеличить число юных посетителей и расширить территориальный охват проекта. В Més que Surf сообщают, что в прошлом году в программе приняли участие 24 ребенка с аутизмом, а сейчас в листе ожидания более 150 детей. При этом руководство Més que Surf подчеркивает, что первичной целью занятий является достижение терапевтического, а не развлекательного эффекта.

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