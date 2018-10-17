В Испании начали оперировать опухоли мозга без наркоза

Среда, 17 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании начали оперировать опухоли мозга без наркоза

Больница Josep Trueta в Жироне начала проводить картирование головного мозга и операции по удалению опухолей без наркоза.

Это означает, что теперь многих пациентов со сложными диагнозами не нужно будет отправлять в Барселону.

Шесть лет назад в этом медицинском центре провели первую такую операцию при участии хирургов из медучреждений Барселоны. Впоследствии в больнице Жироны приняли решение подготовить собственных специалистов, которые могли бы выполнять подобные хирургические вмешательства. В перспективе планируется проводить 8-10 таких операций в год, пишет noticia.ru.

14 сентября в клинике Жироны состоялась первая операция, проведённая исключительно местными специалистами разных профилей. Она продолжалась пять часов. У пациента была диагностирована опухоль мозга, которая была успешно удалена.

Картирование мозга чаще всего используется при оперировании как злокачественных, так и доброкачественных опухолей мозга, а также при таких патологиях как сосудистые мальформации головного мозга. Для того чтобы проводить сложные манипуляции в состоянии бодрствования, требуется слаженная работа нейрохирургов, нейропсихологов, нейрофизиологов и нейроанстезиологов.

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