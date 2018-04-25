В Испании начали съемки последнего сезона «Игры престолов»

Среда, 25 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании начали съемки последнего сезона «Игры престолов»

Американский телеканал HBO приступил к съемкам нового сезона сериала «Игра престолов».

Часть съемок проходит на территории археологического комплекса Италика в Сантипонсе (Севилья).

Планируется, что проект в Севилье продлится, по меньшей мере, до 27 мая. В Италике снимают дополнительные сцены сериала, в которых большинство главных героев не задействовано. В амфитеатре на территории комплекса воссоздали Драконье логово, описанное Джорджем Р. Р. Мартином в «Песне Льда и Огня», пишет noticia.ru.

Съемки проходят в несколько этапов и повлияют на расписание работы Италики.

Первый этап будет продолжаться до 2 мая. На это время объект будет частично открыт для посетителей, которые смогут осмотреть кладбище и смотровую площадку Римского театра, в то время как доступ в амфитеатр будет закрыт. С 3 апреля по 18 мая для посещений будет открыт только Римский театр. Съемки предположительно завершатся 19 мая, а остальное время предназначено для демонтажа оборудования и декораций. 19-27 мая, таким образом, можно будет посетить древнеримский город и смотровую площадку, но амфитеатр будет по-прежнему закрыт. Предполагается, что к 29 мая комплекс вернется к обычному режиму работы.

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