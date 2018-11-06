В Испании начинается сезон хурмы персимон

Вторник, 06 Ноябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании начинается сезон хурмы персимон

Хурма Персимон, защищенная особым географическим наименованием по происхождению «Denominación de Origen Protegida Ribera del Xúquer», появилась на прилавках испанских магазинов.

Во всем мире существует более двух тысяч сортов хурмы. Однако в число защищенных попала только хурма сорта Rojo Brillante («Красный бриллиант»), которая произрастает в регионе Рибера-дель-Шукер (Ribera del Xúquer).

Отличительной особенностью плодов является практически полное отсутствие вязкости. Хорошая почва региона является одной из причин, по которым «Красный бриллиант» обладает таким удивительным вкусом и ароматом. Для защиты этого вида параллельно была разработана торговая марка Persimon Bouquet, которая гарантирует подлинность хурмы данного сорта, пишет espanarusa.com.

Хурма сорта Rojo Brillante относится к плодам позднего срока созревания. Ее сезонность начинается с ноября и длится до декабря.

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