В Испании начинается сезон хурмы персимон

Во всем мире существует более двух тысяч сортов хурмы. Однако в число защищенных попала только хурма сорта Rojo Brillante («Красный бриллиант»), которая произрастает в регионе Рибера-дель-Шукер (Ribera del Xúquer).

Отличительной особенностью плодов является практически полное отсутствие вязкости. Хорошая почва региона является одной из причин, по которым «Красный бриллиант» обладает таким удивительным вкусом и ароматом. Для защиты этого вида параллельно была разработана торговая марка Persimon Bouquet, которая гарантирует подлинность хурмы данного сорта, пишет espanarusa.com.

Хурма сорта Rojo Brillante относится к плодам позднего срока созревания. Ее сезонность начинается с ноября и длится до декабря.