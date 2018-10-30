В Испании начнут принимать биометрические платежи

Masaltos специализируется на мужской обуви для увеличения роста. По заверениям компании, ее продукция пользуется популярностью в 90 странах среди более чем 80 тысяч клиентов.

В свое время Masaltos был первым интернет-магазином в Андалусии, а сейчас снова намерен стать первопроходцем во внедрении новейших технологий, пишет noticia.ru.

Использование биометрических данных в интернет-магазине стало возможным благодаря сотрудничеству со стартапом Biocryptology, представителем которого в Испании является актер Антонио Бандерас. Как поясняют в компании, биокриптология основана на распознавании уникальных физических параметров человека, которые позволяют подтвердить личность пользователя. С помощью приложения Biocryptology пользователь может внести свои биометрические данные, в том числе отпечатки пальцев, снимок радужной оболочки глаза и лица. После этого программа предлагает клиенту выбрать сайты, на которые он сможет заходить с помощью этой системы аутентификации.

В Masaltos отмечают, что данная технология в Испании является абсолютной новинкой, а в Европе в целом она пока применяется лишь еще одной компанией.