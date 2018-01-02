В Испании найдено тело исчезнувшей полтора года назад девушки

Вторник, 02 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании найдено тело исчезнувшей полтора года назад девушки

Тело 18-летней Дианы Кер, пропавшей в августе 2016 года, обнаружено в колодце в индустриальной зоне муниципалитета Рианхо (А-Корунья).

Предполагаемый убийца задержан.

Диана пропала в муниципалитете Пуэбла-дель-Караминьяль (Галисия), где она проводила лето вместе со своей младшей сестрой и матерью. На ее поиски были брошены силы Гражданской гвардии, полиции, некоммерческих организаций. В поисковые отряды объединялись местные жители, многие из которых были знакомы с Дианой. Но найти девушку так и не удалось, пишет noticia.ru.

Выйти на след убийцы сыщикам помогли показания его несостоявшейся жертвы. Женщина рассказала, как 25 декабря он ее пытались похитить. Описания внешности злоумышленника совпали с фотороботом одного из главных подозреваемых - Хосе Энрике Абуина, который был арестован вместе со соей женой. Сначала супруга Абуина заявила, что в ночь исчезновения Дианы она находилась рядом с мужем. Но после того, как тело девушки было найдено, она изменила показания. О том, что его жена не замешана в преступлении, рассказал и сам Абуин.

Абуин дал признательные показания и указал на точное место, где спрятал труп. По его словам, он попытался изнасиловать девушку, а встретив сопротивление, задушил ее и выбросил тело в колодец. Индустриальная зона, на территории которой он спрятал тело, была заброшена последние пять лет и использовалась наркоторговцами для так называемых «закладок».

Тело девушки пролежало в колодце почти 500 дней. Теперь с ним работают судмедэксперты, которым предстоит выяснить все подробности преступления, а также определить, причастна ли к нему жена Абуина.

Абуину 41 год. Он женат и у него есть дочь. Последнее время он жил с семьей в частном доме. По словам соседей, вел спокойный образ жизни. Чем именно он зарабатывал на жизнь, не сообщается. Однако известно, что Абуин в прошлом работал на сталелитейном заводе, занимался строительством и увлекался рыбалкой. Кроме того, убийца занимался спортом и участвовал в марафонах.

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