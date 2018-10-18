В Испании нарастает бум коворкинг-центров

Некоторые эксперты говорят даже о назревании «небольшого пузыря» в данном секторе.

Один из этих экспертов – Хулиан Абельо, основатель и генеральный директор организации Office Madrid, одной из пяти самых крупных компаний, осуществляющих деятельность на рынке коворкинга Мадрида. Напомним, что коворкинг (от англ. сo-working, «совместная работа») – это принцип организации труда, при котором люди, осуществляющие разные виды деятельности (чаще всего – фрилансеры), работают в одном пространстве.

«Придет момент, когда рынок окажется перенасыщен, спрос начнет падать, начнется ценовая война, и тем, кто окажется плохо к ней подготовлен, придется искать другие альтернативы, на рынке останутся только самые сильные игроки», – отмечает Абельо, заверяя, что так считают многие специалисты, работающие на рынке коворкинга в течение долгого времени.

Абельо основал свою компанию в 2011 году, в самый разгар кризиса. «Мы увидели, что инвестиции в такой вид офисов предоставляют отличную возможность для получения прибыли от незанятых пространств, имевшихся в Мадриде. Речь шла об отличной альтернативе для компаний, стремящихся сократить свои расходы», – отмечает говорит специалист.

Затем центры, в основе которых лежал принцип гибкого рабочего пространства, начали открываться повсюду, а выход из кризиса, экономический рост и повышение занятости способствовали увеличению спроса в данной области.

Бум в данном секторе привел к возникновению ситуации атомизированного рынка, поскольку существуют компании, имеющие всего один, часто небольшой, коворкинг-центр. По прогнозам Арбельо, в скором будущем такие фирмы будут поглощены более крупными представителями рынка, одним из которых является его компания, пишет espanarusa.com.

В распоряжении Office Madrid в настоящий момент находится 3300 кв. м коворкинг-офисов в испанской столице. В то же самое время два других главных игрока рынка коворкинга – Regus и WeWork – делают ставку на арендованные помещения. Арбельо считает, что модель бизнеса его компании, предполагающая приобретение помещений в собственность, гарантирует клиентам гораздо большую надежность, хотя на развитие данной модели уходит несколько больше времени. Однако он не исключает и того, что наряду с покупкой новых помещений Office Madrid будет рассматривать возможности аренды.

В целом, Арбельо оценивает рынок позитивно и говорит о наличии интереса к его компании со стороны различных фондов.