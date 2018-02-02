В Испании насчитывается 77 библиотек на колесах

Пятница, 02 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании насчитывается 77 библиотек на колесах

На данный момент в Испании насчитывается 77 так называемых «библиобусов» - автобусов, каждый из которых представляет собой мобильную библиотеку.

Их целью является доставка книг в отдаленные деревни и села, где по тем или иным причинам нет ни стационарных библиотек, ни книжных магазинов. Больше всего таких автобусов курсирует по Кастилии и Леону (31), за которым следуют автономное сообщество Мадрид (11) и провинция Барселона (10).

В общей сложности библиотеки на колесах обслуживают 1920 испанских населенных пунктов, в 81% из которых численность населения не превышает 1000 человек. Несмотря на практически повсеместное распространение интернета и всеобщую «мобилизацию» населения, что открывает доступ к электронным библиотекам, этот сервис по-прежнему пользуется спросом в сельской местности. В частности, в астурийском селе Тарамунди, где проживает всего 700 человек, число клиентов «библиобуса» достигает 80 человек - в основном это люди пожилого возраста, а в течение лета их становится почти вдвое больше. Автобусы с книгами и журналами приезжают в небольшие деревеньки примерно раз в месяц, причем зачастую они предлагают свои услуги в каждом доме. Кроме этого, водители-библиотекари периодически проводят различные мероприятия - например, презентации новых книг, чтобы поддержать у населения интереса к литературе и чтению, а также внести разнообразие в досуг сельских жителей, пишет espanarusa.com.

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