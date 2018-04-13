В Испании нашли метрового кашалота с 29 кг пластика в желудке

Фотографии были опубликованы на странице Природного парка Мурсии в Твиттере.

Вскрыв тушу 10-метрового кашалота, эксперты из Центра восстановления дикой природы Эль-Валле обнаружили пакеты, пластмассовую канистру и куски веревок и сеток. По заключению специалистов, животное погибло из-за того, что не смогло избавиться от пластика, пишет noticia.ru.

Результаты вскрытия подвигли власти города Мурсия, находящегося на юге Испании, начать кампанию по информированию населения об опасности одноразового использования пластика.

«Пластмасса в морях и океанах является одной из самых серьезных угроз для дикой природы во всем мире, поскольку многие животные запутываются в мусоре или проглатывают много пластика, что приводит к их смерти», - заявила Консуэло Росауро, генеральный директор по вопросам окружающей среды в правительстве Мурсии.