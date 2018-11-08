В Испании нашли необычную римскую мозаику

Четверг, 08 Ноябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании нашли необычную римскую мозаику

Огромный фрагмент римской мозаики III века нашей эры нашли в ноябре прошлого года во время строительных работ на одной из улиц городка севильской провинции.

Он был перевезен в Центр местной истории Кантильяны, где с того времени проходил процедуру изучения и восстановления. Теперь на него можно будет посмотреть по выходным с 18:30 до 20:30. Среди недели возможны лишь групповые экскурсии по предварительной записи.

Мозаика получила название «Охота дельфинов» или Terramar, так как представляет собой поразительно сохранившееся, весьма четкое изображение моря с морскими животными и «островом»-колодцем в центре с рядом персонажей. Возможно, что центральной фигурой композиции был Бахус – бог вина, пишет espanarusa.com.

Предполагается, что благодаря этой находке ученым удастся узнать что-то новое о римском городе под названием Naeva, расположенном на месте Кантильяны ранее. Эксперты утверждают, что эта мозаика – единственная в своем роде. Предположительно, она являлась частью интерьера какого-то общественного здания или его патио. Ответы могут дать лишь дальнейшие раскопки.

Когда закончится изучение артефакта и его внесение в каталоги, его планируют вернуть на то самое место, где его нашли, а в музее оставить его точную 3D-копию.

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