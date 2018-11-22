В Испании охранников заменили на дроны

Это первый случай в Испании, когда обеспечение безопасности возлагается на беспилотные летательные аппараты.

Мода на использование беспилотных летательных аппаратов пришла в Испанию в последние годы благодаря техническому усовершенствованию устройств. Сегодня они применяются для фото- и видеосъемки с воздуха (в том числе телевидением) и для контроля за проведением концертных мероприятий, различных демонстраций и даже для патрулирования улиц.

В настоящее время дроны используются для наблюдения за большими районами Мурсии. Благодаря последним достижениям, аппараты могут быть запрограммированы на совершение воздушной рекогносцировки закрепленной территории в определенное время, пишет espanarusa.com.

Согласно Стратегическому плану гражданского сектора беспилотных летательных аппаратов в Испании на 2018–2021 года, в Европе образуется новый рынок для использования коммерческих беспилотных летательных аппаратов, особенно учитывая обновленные правила авиационной безопасности.

Новое постановление, одобренное недавно в Испании, пришло на смену закона от 2014 года. Оно вводит новые нормативы на осуществление полетов в населенных пунктах и местах скопления людей на открытом воздухе. Даже для ночных полетов требуется получать разрешение от AESA (Государственного агентства по безопасности полетов).