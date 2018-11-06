В Испании откроется новый подземный маршрут

Стены его, как удалось установить специалистам в процессе поисковых работ, содержат большое количество рисунков, выполненных доисторическими художниками. Кроме того, в боковых залах пещеры археологи обнаружили немало предметов быта – точнее, их фрагментов, местами хорошо сохранившихся.

На стенах полости найдено более ста рисунков, авторы которых передают сцены рыбной ловли и работы земледельцев. Пиктограммы были нанесены, по оценкам археологов, за 13,5–15 тысяч лет до нашей эры, пишет espanarusa.com.

Испанские власти предполагают подать заявку на включение Куэва-де-ла-Виктория в каталог объектов Всемирного наследия человечества ЮНЕСКО в группу археологических памятников эпохи палеолита и неолита Европейского Средиземноморья.

По замыслу властей Малаги, в пещере можно будет проводить минимум три экскурсии в день, группами по десять человек. Педро Канталехо, комментируя это решение, отметил, что «большее количество групп проводить нельзя, если нас действительно заботит сохранность окружающей среды».