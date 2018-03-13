В Испании открылась выставка технологий Andalucía Digital Week

Вторник, 13 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании открылась выставка технологий Andalucía Digital Week

Король Испании Фелипе VI открыл 12 марта в Севилье выставку технологий Andalucía Digital Week.

Мероприятие, организаторами которого выступили компании Eticom и Fibes, продлится до 14 марта. Его целью является представить новое видение технологий и познакомить гостей выставки с новыми бизнес-моделями, основанными на принципах устойчивости. Организаторы надеются, что Andalucía Digital Week станет местом встречи для компаний, учреждений и граждан, передает noticia.ru.

Испанский король примет участие в нескольких мероприятиях Andalucía Digital Week и ознакомится с проектами, представленными на выставке.

Форум проходит во Дворце конгрессов в столице Андалусии. Программой запланировано полсотни выступлений и круглых столов, в которых примут участие 150 профессионалов, представляющих сектор экономики, бизнеса и технологий. Они обсудят ряд тем, связанных с развитием технологий и цифрового общества: от концепции «умных городов» до достижений по разработке искусственного интеллекта и возможностей их практического применения. Также планируется затронуть вопросы кибербезопасности, инноваций, использования технологий в рабочем и образовательном процессах.

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