В Испании открыли два новых вида морских звезд

Первый вид, обнаруженный на Канарских островах, где он благополучно сосуществует с обычной европейской морской звездой Asterina gibbosa, получил название Asterina martinbarriosi, а второй, найденный в дельте реки Эбро, - Asterina vicentae. Отличить один канарский вид от другого невооруженным взглядом было практически невозможно, и поэтому потребовались дополнительные лабораторные опыты, пишет espanarusa.com.

В результате исследований выяснилось, что оба новых вида обладают высокой регенеративной способностью. Чтобы не причинить беспозвоночным вреда, несовместимого с жизнью, ученые взяли в виде пробы лишь небольшой кусочек ткани с одной конечности, не разрушая при этом эндоскелет, и убедились в быстром восстановлении поврежденного участка.

После открытия испанцев, которое должно помочь в сохранении видов, число представителей вида Asterina увеличилось до пяти. Помимо трех вышеупомянутых это Asterina pancerii y Asterina phylactica. Для выделениях их ДНК испанским ученым пришлось воспользоваться образцами, хранившимися с середины прошлого века в музеях естественных наук Италии и Великобритании.