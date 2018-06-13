В Испании открыли два новых винных маршрута

Среда, 13 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании открыли два новых винных маршрута

Испанская ассоциация винодельческих городов (ACEVIN) представила на своей ежегодной ассамблее два новых винных маршрута.

Один из них пройдет по региону Аррибес, что в автономном сообществе Кастилия и Леон, а второй - по восточной части автономии Ла-Риоха, которая известна своими винами на весь мир. Теперь в Испании насчитывается 28 официальных маршрутов для любителей энотуризма, и три из них проложены в Ла-Риохе. Кроме того, число винодельческих городов пополнил Аро, где расположено множество старинных винных погребов, и каждый год проходят традиционный «винные битвы», которые получили статус праздника национального значения, пишет espanarusa.com.

Первый из двух новых маршрутов, Ruta del Vino de Arribes, проходит на значительном удалении от крупных промышленных городов и благодаря уникальному микроклимату доступен практически в любое время года. В качестве его создателей выступили более 40 компаньонов, каждый из которых специализируется не только на главном продукте региона, но и на какой-либо из других областей: культуре, архитектуре, истории, гастрономии, природе и т.д.

В Восточной Риохе внимания туристов заслуживает Музей вина, расположенный в городе Альдеануэва-де-Эбро, хотя мест, в которых виноделие является подлинным искусством, насчитывается гораздо больше. При этом крупные винзаводы прекрасно сосуществуют с небольшими семейными предприятиями, где секреты приготовления «напитка богов» передаются из поколения в поколение.

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