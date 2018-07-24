В Испании открылось необычное дог-френдли кафе

Модель из Саламанки Ана Сантос открыла на курорте Пуэрто-Банус (Малага) оригинальное кафе для туристов с собаками.

В Rosas Café люди и животные могут разделить трапезу. И тем, и другим предлагают здоровое меню: от асаи боул со съедобными цветками и безглютеновых пирожных и вафель с активированным углем - для двуногих, до печенья с медом, морковью или мясом ягненка - для собак.

Идея создать такое пространство возникла у Сантос во время рабочих путешествий по разным странам мира. Эксклюзивности заведению придает также необычный интерьер: стены украшают 35 тысяч бутонов роз пастельных тонов с дурманящим ароматом, пишет noticia.ru.

Продвижением ресторана вместе с Сантос занимается Эми Бауерс, британский эксперт по косметике.

Часть выручки Rosas Café направляет на благотворительность, сотрудничая, в частности, с Ассоциацией животных PeludoSOS в Саламанке.