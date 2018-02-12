В Испании открылся первый кинотеатр премиум-класса

Yelmo Cines Luxury расположен в Сан-Себастьян-де-лос-Рейес (Мадрид). Он включает четыре просторных зала с удобными креслами. Залы вмещают от 36 до 108 зрителей и организованы так, чтобы между креслами было достаточно свободного пространства.

В кинотеатре предлагается большой выбор блюд, которые зрителям будут приносить прямо к креслам официанты. В меню - разные виды попкорна, начос, тако, сырная нарезка, картофель-фри, гамбургеры, хот-доги, блинчики, пицца и различные десерты, пишет noticia.ru.

С помощью новых услуг владельцы кинотеатра намерены улучшить впечатления от похода в кино, где, по их словам, зрители хотят почувствовать себя героями фильма, находясь при этом в комфортных условиях.

Стоимость билета, не включая еду и напитки, составляет 15,90 евро. В дни специальных акций билет обойдется в 11,90 евро.