В Испании открылся первый на 100% экологичный ресторан

Ресторан органической кухни был основан экспертом по макробиотическому вегетарианскому питанию Патрисей Рестепо и Эмилио Эспи. Он также стал первым рестораном, основанным на концепции gastro-nourish, которая представляет макробиотическое питание в новой интерпретации, выводя его на самый высокий уровень кулинарного искусства, пишет noticia.ru.

Сертификат Intreco подтверждает, что не менее 95% продуктов в заведении являются органическими. Большинство овощей и фруктов, которые используются для приготовления блюд в Kimpira, выращиваются в собственном саду ресторана в Валье-де-Альбайда.

Меню в заведении составляют, в зависимости от сезона, климатических условий и потребностей организма в разное время года.