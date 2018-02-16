В Испании открывается Муниципальный офис больших данных

Мэрия Барселоны создала первый Муниципальный офис больших данных (big data) в Испании, откуда будет осуществляться управление информацией всех государственных служб.

Первый заместитель мэра Херардо Писарельо рассказал, что новый Муниципальный офис данных позволит Барселоне модернизировать систему управления информацией и выйти в лидеры по данному критерию, подобно Бостону, Нью-Йорку, Парижу и Лондону.

Писарельо заверил, что с помощью нового офиса власти Барселоны смогут осуществлять более эффективную политику в таких областях, как мобильность, недвижимость и загрязнение окружающей среды.

Заместитель мэра подчеркнул необходимость вести управления данными в более открытой и прозрачной манере и обеспечить доступ к ним гражданам, пишет espanarusa.com.

Над созданием Муниципального офиса управления данными работали 40 специалистов Муниципального института информатики (IMI) и Технический кабинет программирования (GTP). Руководить новым департаментом будет Мариус Боада, директор по вопросам статистики и изучения общественного мнения. Физический офис будет располагаться по адресу Carrer d'Avinyó, 32.

Открытие Муниципального офиса больших данных является одной из главных мер Плана цифровой трансформации мэрии Барселоны, реализуемого под контролем комиссара по вопросам технологий и инноваций Франсески Бриа.

Работа нового департамента будет вестись по трем основным направлениям: сбор и хранение данных, аналитика и составление прогнозов во всех областях жизни города (демография, транспорт, культура, качество воздуха и пр.), коммуникация и распространение результатов исследований.