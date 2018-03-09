В Испании открывается новый ресторан братьев Торресов

Торресы недавно получили вторую звезду Michelin в ресторане Dos Cielos. Новый ресторан братьев-близнецов Cocina Hermanos Torres займет помещение площадью 800 квадратных метров в районе Лес-Кортс и будет ориентирован на иностранную публику.

Торресам поступило большое количество предложений от известных архитекторов, но их выбор пал на именитых каталонцев. Шеф-повара делают ставку на то, что ресторан должен стать достопримечательностью с точки зрения не только гастрономии, но и архитектуры, пишет noticia.ru.

Кухню в ресторане планируется сделать открытой. Посреди зала будут установлены три кухонных острова, на двух из которых будут готовить горячие блюда.

Посетители также смогут наблюдать за работой поваров за пятью другими столами, установленными по периметру: с холодными блюдами, рыбой, мясом, овощными блюдами и десертами. В зале также будет выделено несколько дополнительных зон: барная, дегустационная и зона vip. Фасад здания будет оформлен в стиле традиционного каталонского дома.

В команде Торресов будут работать 35 человек. По задумке рестораторов заведение сможет оживить район Лес-Кортс.

Сообщается, что в ресторане, открытие которого намечено на эту весну, уже бронируют столики.