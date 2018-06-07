В Испании ожидается летнее нашествие тараканов

Специалисты связывают возможное нашествие с интенсивными весенними осадками, за которыми последовало резкое повышение температуры. Жара и влажность, по словам экспертов, вынуждает насекомых покидать свою естественную среду обитания в поисках укрытий, где есть вода, пища и оптимальная температура. Таким образом, для них являются привлекательными жилые дома или рестораны, пишет noticia.ru.

Чтобы предотвратить появление тараканов, ANECPLA рекомендует ограничить доступ к источникам воды и пищи, обеспечить хорошую вентиляцию в помещении и заделать трещины в стенах и в полу. Если тараканы всё же завелись в доме, в ассоциации рекомендуют обратиться в специализированную службу по борьбе с вредителями.