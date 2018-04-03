В Испании перевернулся цирковой грузовик

Один слон погиб, два получили ранения.

Грузовик перевернулся, совершая маневр на трассе. Четыре слона, которые находились в открытом кузове, оказались на дороге. Один погиб, два получили ранения, еще один не пострадал. Уцелевшие слоны разбрелись по трассе, перекрыв на два часа движение, пишет noticia.ru.

Инцидент вызвал негодование местных зоозащитников, которые давно призывают отказаться от использования животных в цирковых представлениях.