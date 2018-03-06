В Испании планируют создать фонд воды

Согласно Конституции Испании, вода лежит в сфере юрисдикции государства, но провинции страны ведут постоянную борьбу за дефицитный ресурс, напоминает REGNUM. В последние годы Испания страдает от засухи.

Самые проблемные регионы с этой точки зрения - Мурсия и Валенсия. Их представители устроили протесты в конце февраля напротив здания министерства сельского хозяйства с целью найти решение вопроса недостатка воды. Испанские водохранилища не справляются со своими функциями, пишет noticia.ru.

Партии Рахоя и Санчеса в ближайшие дни доработают документы с предложениями по созданию Общественного фонда воды, которые затем обсудят и вынесут решение до начала лета.

Предполагается, что Общественный фонд воды будет регулировать распределение водного ресурса между провинциями Испании, решать вопросы экономии, очистки и повторного использования воды согласно европейским санитарным нормам, а также в будущем поможет препятствовать возникновению наводнений.