В Испании подорожала электроэнергия

Среда, 02 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании подорожала электроэнергия

В апреле 2018 года на испанском оптовом рынке наблюдался рост стоимости электроэнергии на 35% по сравнению с предыдущим месяцем.

Средняя цена за МВт/ч для поставщиков составила 54,3 евро.

По данным компании Omie в марте, напротив, был зарегистрирован самый низкий показатель за год - 40,2 евро.

Цены для потребителей выросли на 24% по сравнению с апрелем 2017 года, когда, благодаря обильным осадкам и сильным ветрам, было произведено больше дешевой энергии на гидроэлектростанциях и ветряных установках.

В минувшем месяце 24% произведенной энергии пришлись на гидроэлектростанции, 22,6% - на ветрогенераторы, 19,5% - на атомные электростанции и менее 7% - на теплоэлектростанции.

Средняя цена за первые четыре месяца 2018 года составила менее 50 евро, что на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, пишет noticia.ru.

Повышение цен на оптовом рынке в меньшей степени отразится на расходах потребителей, поскольку в выставляемых клиентам счетах лишь 40% приходится на потребляемую энергию. Таким образом, в квитанциях повышение составит около 14%.

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