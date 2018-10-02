В Испании подскочили цены на газ

По сравнению со средним показателем за третий квартал текущего года рост составил 8,4%. Скачок обусловлен ростом цен на сырье на мировом рынке.

Повышение цен в третьем квартале коснется клиентов, использующих модель TUR 1, которая предполагает потребление газа для нагрева воды и приготовления пищи в объеме не более 5000 кВатт·ч в год, а также модель TUR 2 с потреблением от 5000 до 50 000 кВатт·ч в год для нагрева воды и отопления.

Тарифы пересматриваются ежеквартально. Новые тарифы вступили в силу с 1 октября и будут действовать до конца года. Вследствие пересмотра в период с июля по сентябрь тарифы TUR выросли на 3,6%, а в апреле-июне снизились на 3,4%, пишет noticia.ru.

На мировом рынке стоимость нефти выросла на 22,7%, что дополнилось падением евро по отношению к доллару на 2,8%.

В Министерстве экологического перехода Испании заявили, что правительство уже работает над изменениями к программе социальной поддержки для уязвимых слоев населения в отопительный период. В ведомстве заверили, что помощь в той или иной форме будет предоставлена к началу зимы.