В Испании подскочили цены на газ

Вторник, 02 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании подскочили цены на газ

Тарифы на газ для населения в Испании 1 октября резко выросли.

По сравнению со средним показателем за третий квартал текущего года рост составил 8,4%. Скачок обусловлен ростом цен на сырье на мировом рынке.

Повышение цен в третьем квартале коснется клиентов, использующих модель TUR 1, которая предполагает потребление газа для нагрева воды и приготовления пищи в объеме не более 5000 кВатт·ч в год, а также модель TUR 2 с потреблением от 5000 до 50 000 кВатт·ч в год для нагрева воды и отопления.

Тарифы пересматриваются ежеквартально. Новые тарифы вступили в силу с 1 октября и будут действовать до конца года. Вследствие пересмотра в период с июля по сентябрь тарифы TUR выросли на 3,6%, а в апреле-июне снизились на 3,4%, пишет noticia.ru.

На мировом рынке стоимость нефти выросла на 22,7%, что дополнилось падением евро по отношению к доллару на 2,8%.

В Министерстве экологического перехода Испании заявили, что правительство уже работает над изменениями к программе социальной поддержки для уязвимых слоев населения в отопительный период. В ведомстве заверили, что помощь в той или иной форме будет предоставлена к началу зимы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: дело Роналду об изнасиловании возобновили

      В полиции Лас-Вегаса возобновили дело Роналду об изнасиловании.

      Подробнее

    • Португалия: EDP Lisboa - Марафон

      В октябре проводится Лиссабонский марафон, который всегда проходит вдоль берега реки и океана на фоне великолепной панорамы.

      Подробнее

    • В Испании подскочили цены на газ

      Тарифы на газ для населения в Испании 1 октября резко выросли.

      Подробнее

    • Фридман увеличил свою долю в испанской компании Dia

      Холдинг LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана увеличил свой пакет акций в испанской компании Dia до 29%.

      Подробнее

    • В Италии немецкий дальнобойщик пытался украсть морскую воду

      Дальнобойщик из Германии оштрафован в итальянском Триесте за попытку наполнить цистерну своей фуры водой Адриатического моря.

      Подробнее

    • Италия подаст заявку на проведение зимних Олимпийских игр

      НОК Италии подаст совместную заявку Милана и Кортина-д'Ампеццо на проведение ОИ-2026.

      Подробнее

    • Обручальное кольцо нашлось спустя 29 лет в старом диване

      Губернатору штата Миссисипи Филу Брайанту вернули золотое обручальное кольцо, потерянное 29 лет назад.

      Подробнее

    • Кроссовки Канье Уэста оказались непригодными для спорта

      Организаторы национальной баскетбольной ассоциации (НБА) США планируют запретить баскетболистам надевать во время соревнований новые баскетбольные кроссовки Yeezy.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья