В Испании полицейский ударил дубинкой болельшика с ребенком

Пятница, 13 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании полицейский ударил дубинкой болельшика с ребенком

Британская пресса обрушила шквал негодования на испанскую полицию после того, как в Сети распространилось видео из Бенидорма (Аликанте).

На нем запечатлен момент, когда один из агентов наносит дубинкой удар английскому болельщику с ребенком на плечах.

Инцидент произошел после матча ЧМ-2018 между Англией и Швецией, когда футбольные фанаты бурно праздновали победу сборной в так называемом «английском районе» Бенидорма, пишет noticia.ru.

Британское издание The Sun, помимо этого случая, отметило еще несколько инцидентов с агрессивным поведением испанских правоохранителей по отношению к болельщикам. В частности, таблоид сообщает, что один из полицейских толкнул мужчину, заметив, что тот снимал видео, а еще одна пара получила удар дубинкой от вооруженного агента в полном обмундировании, хотя они спокойно шли по улице.

Daily Mail пообщался с очевидцами происшествия, которые рассказали, что до тех пор пока не вмешалась полиция, царила «карнавальная атмосфера». При этом, по их мнению, в привлечении полиции не было необходимости, поскольку люди просто праздновали победу.

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