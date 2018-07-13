В Испании полицейский ударил дубинкой болельшика с ребенком

На нем запечатлен момент, когда один из агентов наносит дубинкой удар английскому болельщику с ребенком на плечах.

Инцидент произошел после матча ЧМ-2018 между Англией и Швецией, когда футбольные фанаты бурно праздновали победу сборной в так называемом «английском районе» Бенидорма, пишет noticia.ru.

Британское издание The Sun, помимо этого случая, отметило еще несколько инцидентов с агрессивным поведением испанских правоохранителей по отношению к болельщикам. В частности, таблоид сообщает, что один из полицейских толкнул мужчину, заметив, что тот снимал видео, а еще одна пара получила удар дубинкой от вооруженного агента в полном обмундировании, хотя они спокойно шли по улице.

Daily Mail пообщался с очевидцами происшествия, которые рассказали, что до тех пор пока не вмешалась полиция, царила «карнавальная атмосфера». При этом, по их мнению, в привлечении полиции не было необходимости, поскольку люди просто праздновали победу.