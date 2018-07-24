В Испании повысят пенсии вдовам и вдовцам

Вторник, 24 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании повысят пенсии вдовам и вдовцам

Совет министров Испании утвердил декрет о повышении базы для начисления социальных пенсий по потере кормильца с 52% до 56% в этом году.

 

Компенсации вдовцам и вдовам были включены в государственный бюджет на 2018 год.

Как пояснили в правительстве, с 1 августа вдовьи пенсии вырастут на 7,7% а с 1 января 2019 года - еще на 7,1%. Отмечается, что в настоящее время в Испании такие пенсии получают порядка 465 тысяч человек, преимущественно женщины.

Системе социального обеспечения повышение обойдется в 301 млн евро в 2018 году и 1,382 млрд евро - в 2019, пишет noticia.ru.

Повышение пенсий по потере кормильца было предусмотрено пенсионной реформой 2011 года, которая предполагала их постепенное увеличение на протяжении 8 лет. Предыдущие кабинеты правительства постоянно откладывали проведение реформы. Новое социалистическое правительство Испании заявило о своем твердом намерении помочь малообеспеченным слоям населения.

Помимо семейного положения для получения вдовьей пенсии, должен быть соблюден ряд других условий: получатель должен быть старше 65 лет, не получать от Испании или другого государства никакой другой пенсии и не работать. При наличии иного дохода, например, от имущества, его размер не должен превышать 7348 евро в год.

Также предполагается, что все испанские пенсии вырастут на 1,35%, а минимальные пенсии - на 3%.

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