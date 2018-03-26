В Испании появилось приложение для владельцев дронов

Понедельник, 26 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании появилось приложение для владельцев дронов

Пилоты дронов теперь могут воспользоваться бесплатным приложением для безопасных полетов в испанском воздушном пространстве.

Приложение ENAIRE Drones, ориентированное на профессионалов, было создано по заказу Управления воздушного транспорта Испании с целью повышения безопасности в рамках «Плана полетов 2020» и Стратегического плана развития гражданского сектора дронов в Испании на 2018-2021 годы Министерства развития.

Новое приложение помогает пилотам спланировать полет, узнать о предупреждениях и объявлениях воздушных властей. Оно содержит карту Испании, на которой обозначены зоны, где полеты разрешены, и зоны, которых дронам следует избегать, например, местность вблизи аэропортов и аэродромов, военных баз или природных парков. В этих зонах для использования беспилотников требуется специальное разрешение. Также в приложении постоянно обновляется информация о мероприятиях и ограничениях на полеты, пишет noticia.ru.

По подсчетам министерства, к 2035 году общее число дронов в стране превысит 51 тысячу.  К тому же власти рассчитывают, что сектор беспилотных воздушных средств будет генерировать прибыль в 1,2 млн евро и создаст 11 тысяч рабочих мест.

В настоящее время в Испании зарегистрировано 4,4 тыс. дронов и 3,7 тыс. операторов беспилотников. Также в стране есть 74 специализированные школы, где обучают пилотированию дронов.

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