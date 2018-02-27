В Испании появится автобус без фиксированного расписания

Начиная с июля 2018 года здесь будут циркулировать городские автобусы, главное отличие которых от всего остального общественного транспорта будет заключаться в отсутствии фиксированного расписания и стационарных остановок.

Для того чтобы воспользоваться услугами необычного автобуса, пассажирам следует установить специальное мобильное приложение на свой телефон или планшет, с помощью которого можно будет осуществить заказ этого транспортного средства практически из любой точки города. Однако автобус не будет выполнять функцию такси в полной мере, а предложит несколько мест на выбор, откуда он сможет забрать пассажиров в установленное время, пишет espanarusa.com.

Как утверждают представители городских властей, данный сервис будет работать до 20:00, максимальное время ожидания составит 45 минут. Таким образом местная мэрия планирует решить сразу несколько насущных проблем: организовать транспортное сообщение с отдаленными районами, оптимизировать маршруты, которые зачастую проходят по улицам, расположенным рядом с друг другом, и сократить загрязнение окружающей среды.