В Испании представили капсулу сверхскоростного поезда Hyperloop

Сделана она почти полностью из композитных материалов. Длина капсулы — 32 метра, весит она 5 тонн и может вмещать до 40 пассажиров.

Теперь капсула отправится во Францию, где компания Hyperloop Transportation Technologies доработает интерьер и подготовит к испытанию на треке.

Систему сверхскоростного железнодорожного сообщения Hyperloop придумал Илон Маск в 2013 году. Планируется, что поезд будет ехать почти в вакуумном пространстве, и благодаря отсутствию сопротивления воздуха и трения рельсов он будет разгоняться до 1200 км/ч. Реализовать идею Маска сейчас пытаются сразу несколько компаний.