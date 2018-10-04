В Испании представили капсулу сверхскоростного поезда Hyperloop
В Испании показали первую пассажирскую капсулу для проекта сверхскоростной системы Hyperloop.
Сделана она почти полностью из композитных материалов. Длина капсулы — 32 метра, весит она 5 тонн и может вмещать до 40 пассажиров.
Теперь капсула отправится во Францию, где компания Hyperloop Transportation Technologies доработает интерьер и подготовит к испытанию на треке.
Систему сверхскоростного железнодорожного сообщения Hyperloop придумал Илон Маск в 2013 году. Планируется, что поезд будет ехать почти в вакуумном пространстве, и благодаря отсутствию сопротивления воздуха и трения рельсов он будет разгоняться до 1200 км/ч. Реализовать идею Маска сейчас пытаются сразу несколько компаний.
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