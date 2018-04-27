В Испании представили самые сладкие мандарины в мире

Пятница, 27 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании представили самые сладкие мандарины в мире

Официальная презентация нового сорта мандарина «Весеннее солнце» состоялась в Валенсии.

«Мы очень довольны интересом к этому продукту.

Из почти 100 килограммов мандаринов, которые мы принесли для дегустации, остались только корки», - говорит Дэвид Альба, генеральный директор компании-эксклюзивного лицензиата сорта в Испании.

Как сообщает агропромышленный портал Agroxxi, «Весеннее солнце» является результатом индуцированной мутации мандаринов Murcott, достигнутой путем облучения. Разработкой сорта занимались ученые из организации сельскохозяйственных исследований (ARO) в Израиле, пишет noticia.ru.

Стоит отметить яркий, привлекательный, цвет плодов этого сорта, а также насыщенный, очень сладкий вкус и высокое содержание сока (более 50%). По шкале Брикса содержание сахара в «Весеннем солнце» колеблется от 15 до 17, что делает его одним из самых сладких цитрусовых в мире. «Первые дистрибьюторы, которые уже продают мандарины «Весеннее солнце» в США, Австралии и Южной Америке, согласны с этим», - говорит Альба.

Более 2000 гектаров мандариновых деревьев этого сорта посажены в Израиле, Австралии, Южной Африке и Перу. В Испании для обеспечения надлежащего сбыта установлен максимальный предел в 700 000 деревьев.

Производители, которые хотят выращивать «Весеннее солнце», должны получить официальную лицензию. В противном случае они получат судебные иски, начиная с 1 января 2019 года.

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