В Испании приняли закон о выселении сквоттеров
Судебная комиссия Конгресса Испании одобрила законопроект об ускорении процесса выселения жильцов, занявших помещение незаконным образом.
Проект документа был представлен партией Европейская демократическая партия Каталонии при поддержке Народной партии, партии «Сьюдаданос» и Баскской националистической партии. Он направлен на сокращение сроков выселения сквоттеров и не коснется недобросовестных арендаторов, которые не вносят плату за жилье. Закон будет распространяться на имущество физических лиц, неправительственных организаций и государственных учреждений и не будет защищать банки или предприятия, пишет noticia.ru.
Нововведение уже окрестили «экспресс-выселением». В законодательство о гражданском судопроизводстве будут внесены изменения, которые позволят определенным категориям граждан прибегать к устном у разбирательству для возвращения помещений. Законопроект направлен на борьбу, в первую очередь, с преднамеренным вселением в пустующее жилье с целью извлечения выгоды, то есть с распространенными случаями, когда хозяева недвижимости вынуждены платить «окупас» за то, чтобы они освободили помещение.
Закон вступит в силу после согласования в Сенате.
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