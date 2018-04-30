В Испании приняли закон о выселении сквоттеров

Проект документа был представлен партией Европейская демократическая партия Каталонии при поддержке Народной партии, партии «Сьюдаданос» и Баскской националистической партии. Он направлен на сокращение сроков выселения сквоттеров и не коснется недобросовестных арендаторов, которые не вносят плату за жилье. Закон будет распространяться на имущество физических лиц, неправительственных организаций и государственных учреждений и не будет защищать банки или предприятия, пишет noticia.ru.

Нововведение уже окрестили «экспресс-выселением». В законодательство о гражданском судопроизводстве будут внесены изменения, которые позволят определенным категориям граждан прибегать к устном у разбирательству для возвращения помещений. Законопроект направлен на борьбу, в первую очередь, с преднамеренным вселением в пустующее жилье с целью извлечения выгоды, то есть с распространенными случаями, когда хозяева недвижимости вынуждены платить «окупас» за то, чтобы они освободили помещение.

Закон вступит в силу после согласования в Сенате.