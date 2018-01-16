В Испании продали первую квартиру за биткоины

Квартира, проданная за криптовалюту, находится Таррагоне.

Как сообщают в агентстве недвижимости Mister Piso, специализирующемся на сделках в биткоинах, владелец пентхауса в центре города, продал жилье за 40 биткоинов, что эквивалентно 550 тысячам евро. В агентстве заверяют, что интерес к операциям в криптовалюте растет, что может ускорить продажи и оживить сектор недвижимости.

В то же время не все экономисты разделяют оптимизм по поводу биткоинов, пишет noticia.ru.

Скептики критикуют волатильность криптовалюты и отсутствие центрального института для ее поддержки. Выступающие в ее пользу, напротив, считают, что сила биткоина именно в отсутствии привязки к правительственным структурам.