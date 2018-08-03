В Испании продолжают расти инвестиции в отели

Пятница, 03 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании продолжают расти инвестиции в отели

Испанский гостиничный сектор привлекает инвесторов, число которых выросло на фоне повышения эффективности гостиничного бизнеса в разных регионах страны.

Аналитики компании STR отмечают, что стимулом для инвестиций в значительной мере послужило оживление иностранного спроса.

С марта 2015 года испанском гостиничном секторе на протяжении 37 месяцев подряд наблюдался рост по показателю дохода на доступный номер в день (RevPAR).

В последние месяцы, напротив, наблюдался небольшой спад эффективности, в особенности в Барселоне, на которую приходится самое большое число гостиничных номеров в стране. На Канарских островах также было зафиксировано снижение показателей, связанное с тем, что все большую популярность среди туристов набирают такие конкуренты Испании как Турция и Египет. По большинству остальных направлений в Испании тенденция к росту сохраняется, пишет noticia.ru.

Эксперты STR отмечают, что большинство отелей в Барселоне сохраняют тарифы на относительно стабильном уровне. Тем не менее средние цены за ночь снизились на 1,4% по сравнению с 2017 годом. Заполняемость отелей в первой половине 2018 года сократилась на 5,2% по сравнению с предыдущим годом.

В Мадриде средняя цена за ночь упала на 17,6% в июне, что связывается, в первую очередь, с проведением различных масштабных мероприятий. В то же время в мае RevPAR вырос на 7,6%. Прогнозы экспертов по испанской столице включают увеличение корпоративного спроса, благодаря проведению международных мероприятий и переносу некоторых офисов крупных компаний из Каталонии. К концу 2018 года средняя цена номера в Мадриде может вырасти на 3%.

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