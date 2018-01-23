В Испании проходит международный фестиваль барменов

Вторник, 23 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании проходит международный фестиваль барменов

Лучшие бармены мира собрались в испанской столице на фестиваль The Drinks Show de Madrid Fusión, который проходит на этой неделе.

Основные мероприятия в рамках фестиваля состоятся с 22 по 24 января в Муниципальном дворце Конгресса. Это первый в своем роде съезд профессионалов бартендинга международного уровня. Организаторы обещают мастер-классы и дегустации коктейлей от именитых барменов из Испании и других стран. Кроме того, ночью с 22 на 23 января участники шоу будут готовить коктейли в самых модных заведениях испанской столицы, включая Salmón Gurú, Angelita и Decadente, пишет noticia.ru.

На фестивале планируется представить широкий ассортимент алкогольных напитков, традиционные и авторские коктейли и миксы класса-премиум. Среди заявленных марок алкоголя - The Macallan, Diageo, Maker's Mark, Pernod Ricard.

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