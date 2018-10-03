В Испании проходит праздник кино - билеты по 2,9 евро

Среда, 03 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании проходит праздник кино - билеты по 2,9 евро

С 1 по 3 октября по всей Испании уже в четырнадцатый раз проходит Праздник кино, направленный на популяризацию кинематографа.

Стоимость входных билетов на этот раз стартует от 2,90 евро.

В Министерстве культуры отметили, что праздник проводится, чтобы превратить посещение кинотеатра в культурную привычку жителей страны, а также выразить благодарность от имени киноиндустрии всем зрителям. Его организаторами выступают Федерация кинодистрибьюторов, Федерация кинотеатров Испании и Институт кинематографии и аудиовизуальных искусств, пишет noticia.ru.

Чтобы получить возможность купить специальный билет по сниженным ценам, необходимо зарегистрироваться на портале fiestadelcine.com, а сами билеты можно купить в кассах, автоматах и на интернет-платформах.

В рамках акции можно посмотреть такие фильмы как «Альфа», «Чаппакуиддик», «Папа Франциск. Человек слова», «El Reino», «Happy End», «Проклятие монахини», «Невеста пустыни» «Los Futbolísimos», «Суперсемейка 2», «Агент Джонни Инглиш 3.0», «Oreina», «Хищник», «Поиск», «Юные титаны, вперед!», «Лабиринты прошлого», «Простая просьба» или «Юкатан».

Во время предыдущего кинопраздника в мае за три дня на платформе зарегистрировалось более 1,65 млн зрителей, а за все время существования этой инициативы, в ней приняли участие более 20,7 млн человек. По словам организаторов, среди испанских фильмов фаворитами оказались «Восемь баскских фамилий» и «Голос монстра».

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