В Испании пройдет бизнес-форум

Вторник, 06 Февраль 2018 Испания Испания Испания Популярные материалы Досуг

В Испании пройдет бизнес-форум

В Испании пройдет бизнес-форум для русскоязычных предпринимателей.

В городе Гуардамар-дель-Сегура (Аликанте) 3 марта состоится бизнес-форум WEB Partner. Уже во второй раз это мероприятие соберет успешных русскоязычных предпринимателей со всей Испании.

В первую очередь данное мероприятие будет интересно владельцам растущего бизнеса, инвесторам, специалистам по указанию услуг для бизнеса в Испании и создателям стартапов. Бизнес-форум – это возможность узнать секреты выгодного вложения капитала, познакомиться с актуальными инструментами привлечения клиентов из Интернета, найти новых партнеров и квалифицированных специалистов. Формат встречи предполагает взаимовыгодный обмен опытом среди участников форума и приобретение новых деловых связей. В качестве спикеров на мероприятии выступят известные специалисты Испании и стран СНГ в различных областях, пишет noticia.ru.

Для участия в бизнес-форуме организаторы предлагают три пакета на выбор в зависимости от предпочтений конкретного лица или компании:  базовый (25 евро), стандарт (50 евро) и VIP (250 евро).

В прошлом году бизнес-форум собрал более 200 участников и продемонстрировал организаторам необходимость проведения подобного рода мероприятий для активного русскоязычного бизнес-сообщества Испании.

2-й ежегодный бизнес-форум WEB Partner состоится 3 марта в отеле ParuqeMar в городе Гурдамар-дель-Сегура. Старт программы форума запланирован на 13:00, а регистрация осуществляется на официальном сайте встречи.

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