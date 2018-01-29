В Испании пройдет чемпионат по прыжкам в воду с высоты

Как и в прошлые годы, мероприятие пройдет на мосту Ла-Сальве. Мероприятие станет вторым этапом мировой серии и соберет лучших мастеров по прыжкам с высоты, пишет noticia.ru.

В число прочих масштабных событий, которые пройдут в провинции Бискайя в 2018 году, также входят церемония вручения премий MTV, конгресс авиаперевозчиков Routes, финал Чемпионата Европы по регби и конкурс лучших шеф-поваров мира.