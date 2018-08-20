В Испании прошел международный конкурс живых статуй

Понедельник, 20 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

В Испании прошел международный конкурс живых статуй

Площадь Испании в пригороде Мадрида Леганесе стала местом проведения ежегодного Международного конкурса живых статуй.

В конкурсе было представлено 11 живых статуй от участников из Испании, Португалии и Кубы. Зрители смогли увидеть фигуры Скрипача, Хмурого человека, Пугала, Бродячей торговки, «Моисея» Микеланджело, Иосифа Плотника, Графини и крестьянки, а также композиции «Какое вкусное вино», «Поцелуй рук» и «Нет».

Жюри присудило участникам премии за лучший костюм, лучшую статику и лучшие движения, а местные жители выбрали своего победителя. Лучшей живой статуей стала Бродячая торговка, которой досталась награда за лучшие движения и приз зрительских симпатий, пишет noticia.ru.

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