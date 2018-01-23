В Испании прошла мучная битва

Одно из таких сражений состоялось в минувшее воскресенье в муниципалитете Хинсо-де-Лимия (провинция Оренсе, Галисия). Речь идет о мучной битве, которую жители этого галисийского городка традиционно проводят в день начала карнавальных торжеств - Domingo Fareleiro.

Сотни человек собрались в центре городка Хинсо-де-Лимия, чтобы устроить грандиозное мучное сражение - фареладу (farelada). Domingo Fareleiro - традиция, дошедшая до нас с языческих времен.

Власти организуют бесплатную раздачу муки, смешанной с отрубями. Согласно правилам, нельзя бросать муку в глаза, на автомобили и в витрины. Событие проходит на главной площади Хинсо-де-Лимия. Каждый, кто оказался здесь в этот момент, будет покрыт мукой с ног до головы, пишет espanarusa.com.

Самые подготовленные приходят в масках в плавательных очках. В ходе битвы проходят сражения между отдельными группами. За те несколько минут, что длится баталия, все вокруг становится белым.

Участники сражения настроены решительно, ведь победить противника, обсыпав его мукой с ног до головы, - это дело чести. В мучной битве принимают участие почти все жители муниципалитета.

После завершения фарелады Главная площадь кажется покрытой снегом.