В Испании прошли съемки шестой части «Терминатора»

В шестой части легендарной франшизы принимает участие 61-летняя Линда Хэмилтон, исполняющая роль Сары Коннор, ровно как и 34 года назад. Арнольд Шварценеггер также будет задействован в проекте.

Съемочная группа во главе с продюсером Джеймсом Кэмероном и режиссером Тимом Миллером («Дедпул») работала на улицах Мадрида с прошлого воскресенья до четверга. До этого процесс съемок проходил в Альмерии, а уже в ближайшее время, по информации портала ABC, команда отправится в Мурсию и Катраль (провинция Аликанте). Следующий этап съемок пройдет в Венгрии, пишет espanarusa.com.

Настолько масштабные съемки не оставили равнодушными жителей Лавапьеса. Некоторые местные горожане и предприниматели, работающие в этом районе, осудили со страниц новостного портала Servimedia «вторжение» американской киногруппы в размеренную жизнь Лавапьеса. Особое недовольство вызвали грузовые машины сопровождения, которые заняли все окрестные автостоянки. Кроме того, временные перекрытия движения в угоду съемочному процессу привели к большим пробкам. «Все началось в прошлое воскресенье. С утра всю улицу Valencia огородили, так что местным было негде припарковаться», - посетовал житель Лавапьеса Хосе Ариас, который также выразил негодование по поводу возросшего трафика.

С другой стороны, некоторые владельцы магазинов в восторге от увеличения продаж, возникшего на фоне ажиотаже после приезда американцев. «Особым спросом пользуются баночное пиво и Coca-Cola», - заявил один из предпринимателей.